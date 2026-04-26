Oltre i confini | come l’abbraccio può disarmare le divisioni

Il 4 novembre 1946, l'Unesco ratificò la sua Costituzione, firmata da venti paesi. Il trattato si propone di promuovere la giustizia universale e di superare le barriere di razza, lingua e religione. Questo impegno mira a favorire la cooperazione tra le nazioni e a rafforzare la comprensione reciproca tra i popoli. La ratifica rappresentò un passo importante nel tentativo di creare un quadro condiviso di valori e obiettivi globali.

? Cosa sapere L'Unesco ratifica la Costituzione il 4 novembre 1946 dopo la firma di 20 paesi.. Il trattato promuove la giustizia universale superando barriere di razza, lingua e religione.. Nel novembre del 1945, a ridosso della nascita ufficiale delle Nazioni Unite avvenuta il 24 ottobre, l’Unesco ha tracciato una linea ideale per proteggere lo spirito umano dai conflitti attraverso la cultura e la scienza. Il 4 novembre 1946 è la data che segna l’entrata in vigore della sua Costituzione, dopo la ratifica da parte di 20 paesi, ponendo le basi per un impegno universale verso la giustizia e i diritti fondamentali, superando ogni barriera di razza, lingua, religione o sesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre i confini: come l’abbraccio può disarmare le divisioni Notizie correlate 25 aprile, memoria condivisa oltre le divisioni, così l’Italia può tornare ad essere unita e non divisa da ideologie superateOgni anno il 25 aprile ritorna nel dibattito pubblico italiano con un doppio volto: da una parte la celebrazione della Liberazione dal nazifascismo e... Leggi anche: Le divisioni dentro il Pd. Tensioni oltre il segretario Panoramica sull’argomento Temi più discussi: ALMA osserva come si formano le stelle oltre i confini della via lattea; Oltre i confini dell'aula: come l'Erasmus+ ha portato la rivoluzione del ben-essere alla Paglieri; Esce Oltre i confini della guarigione. Un testo su come affrontare malattie difficili; Teatro e incontri per andare oltre i confini. Esce Oltre i confini della guarigione. Un testo su come affrontare malattie difficiliCure Pallitive, molto è stato fatto per garantire assistenza e terapie tempestive a quei pazienti che hanno una diagnosi di grave patologia per la quale non esistono terapie validate o quando quelle d ... rainews.it Sguardo oltre i confini: la Gen Z cambia il lavoro ovunque, persino nel no profitCAPITALE UMANO. Dalla ricerca britannica emerge un dato chiaro: anche nel no profit la Gen Z non rinuncia a salario, crescita e benessere. Un segnale che supera i confini e racconta un cambiamento ... ecodibergamo.it Dopo oltre due anni riflettori di nuovo accessi sulla partita di San Siro. Nel video il dialogo tra arbitro e VAR #SportMediaset - facebook.com facebook L’antisemitismo c’è anche in pezzetti della sinistra Sì, da oltre un secolo. Detto ciò viva il #25aprile, miserabili gli episodi (pochi) di intolleranza antiebraica tra chi ha manifestato, grottesche le reazioni strumentali dei difensori di #Israele che s’indignano x.com