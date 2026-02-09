le divisioni dentro il pd tensioni oltre il segretario

Le tensioni tra i vari gruppi dentro il Partito Democratico continuano a crescere, senza che nessuno voglia abbassare la guardia. Mentre alcuni pontieri come Lorenzo Leo e Giosuè Prestanti cercano di mediare, il clima rimane teso e il silenzio regna sovrano. Le divisioni sono evidenti, ma ancora nessuno si muove concretamente per trovare una soluzione.

Stallo, calma piatta, silenzio. Si muovono i pontieri come Lorenzo Leo e Giosuè Prestanti ma non ci sono grandi disponibilità all’ascolto. Da una parte la maggioranza con la punta dell’iceberg degli " Schlein " duri e puri, dall’altra i riformisti di Matteo Biffoni più altri (dirigenti e iscritti) trasversali tra cui diversi autoconvocati già richiedenti il congresso anticipato. Nessuna sintesi, niente compromesso quindi, non c’è un nome (del prossimo segretario ) che possa se non unire, andare bene a tutti. Si arriva, per ora, così all’assemblea di domani sera divisi e si va alla conta. "E’ vero volano gli stracci dentro il partito - commenta qualche dem in vena di ottimismo - ma noi siamo bravi a Prato a trasformare gli scarti in nuova materia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Partito Democratico provinciale esprime soddisfazione per l’unanimità con cui è stato sostenuto Achille Migliorelli come candidato alla segreteria della federazione.

