Nuovo batterio scoperto | la svolta per fermare il Noma nei bambini

Ricercatori della Liverpool School of Tropical Medicine hanno identificato in Nigeria un nuovo batterio chiamato Treponema A. La scoperta potrebbe rappresentare un passo avanti nella comprensione e nel trattamento del Noma, una grave infezione che colpisce i bambini. L’indagine si è concentrata sulla presenza di questo batterio, che potrebbe essere collegato alla malattia. Non sono ancora stati forniti dettagli su possibili applicazioni cliniche o sviluppi futuri.

?? Cosa sapere Ricercatori della Liverpool School of Tropical Medicine identificano il batterio Treponema A in Nigeria. La scoperta permette di sviluppare terapie mirate contro il Noma nei bambini malnutriti. A Nigeria, un team di ricercatori guidato dalla Liverpool School of Tropical Medicine ha identificato una nuova specie di batterio, denominata Treponema A, che potrebbe trasformare radicalmente la lotta contro il Noma, una malattia infantile devastante che colpisce principalmente i bambini m .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo batterio scoperto: la svolta per fermare il Noma nei bambini Notizie correlate Scoperto un batterio intestinale “nascosto” che potrebbe proteggere la saluteUn gruppo poco conosciuto di batteri intestinali potrebbe rappresentare una chiave fondamentale per comprendere cosa significhi avere un microbioma... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un comune batterio intestinale potrebbe essere la causa del tumore al colon retto; I batteri usano la morte cellulare per trasferire DNA; Zuccheri Batterici e Malattie Neurodegenerative: Nuove Scoperte. Scoperto un nuovo batterio nemico dei grassi che riduce l'aumento di pesoNella vasta comunità di batteri che popolano l'intestino umano, ne è stato individuato uno che si è dimostrato nemico dei grassi: influenza il modo con il quale sono assorbiti dall'intestino, ... unionesarda.it Batterio Zombie: La Biologia che Riporta in Vita i MicrorganismiScopri il Batterio Zombie: una nuova frontiera della biologia che riporta in vita i microrganismi grazie alla biologia sintetica. microbiologiaitalia.it Sapevate che la sifilide era già presente in Sud America migliaia di anni fa Un nuovo studio ha trovato il batterio responsabile, il Treponema pallidum, in resti umani di 5. 500 anni fa vicino a Bogotà, in Colombia. Questo sposta indietro di oltre 3. 000 anni la p - facebook.com facebook