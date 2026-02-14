Scoperto un batterio intestinale nascosto che potrebbe proteggere la salute

Un nuovo studio ha identificato un batterio intestinale sconosciuto che potrebbe aiutare a mantenere in salute il microbioma. La scoperta è arrivata dopo aver analizzato i campioni di persone con intestino in buone condizioni, trovando questo batterio che si nasconde tra i più comuni. Questo microrganismo potrebbe offrire una protezione contro alcune malattie, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per confermarlo.

Un gruppo poco conosciuto di batteri intestinali potrebbe rappresentare una chiave fondamentale per comprendere cosa significhi avere un microbioma sano. È quanto emerge da un ampio studio internazionale guidato dall'Università di Cambridge, che ha identificato un insieme di microrganismi fortemente associati a una migliore salute generale. Il gruppo, denominato CAG-170, compare con maggiore frequenza nelle persone prive di malattie croniche rispetto a chi soffre di disturbi come obesità, malattie infiammatorie intestinali o sindrome da stanchezza cronica. Il CAG-170 è conosciuto esclusivamente attraverso la sua firma genetica.