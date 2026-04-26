Nuova Lancia Fulvia 2027 | torna la sportiva storica?

Si parla di una nuova versione della Lancia Fulvia prevista per il 2027, che potrebbe essere disponibile sia con motore a combustione interna che in versione elettrica. La strategia di Stellantis prevede infatti modelli che integrano diverse fonti di energia, senza conferme ufficiali sulla presentazione o sulle caratteristiche specifiche del veicolo. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore automobilistico.

Se dovessimo immaginare una Lancia Fulvia 2027 in grado di offrire sia un’anima termica che una elettrica, entreremmo perfettamente nel vivo dell’attuale strategia “multi-energia” di Stellantis. Sebbene i piani ufficiali di Lancia prevedano il lancio di soli modelli 100% elettrici dal 2026, il mercato sta spingendo molti brand (come Alpine o la stessa Jeep) a mantenere aperte entrambe le porte. Ecco come potrebbe essere questa doppia anima della Fulvia. 1. La Piattaforma: La “Magia” del Multi-Energia. Per esistere in entrambe le versioni, la Fulvia sfrutterebbe la piattaforma STLA Small (evoluzione della CMP) o la STLA Medium. Queste basi sono “BEV-native” ma progettate per ospitare senza compromessi estetici anche motori a combustione elettrificati.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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