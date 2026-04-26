Si parla molto delle prossime tappe di casa Fiat per il 2027, con attenzione particolare alla possibile rinascita del Doblò, un veicolo commerciale molto diffuso. Tuttavia, ci sono differenze tra questa versione e i nuovi modelli che potrebbero essere sviluppati sulla piattaforma Smart Car, che sta attirando l'interesse di molti osservatori del settore automobilistico. Le voci si susseguono, ma ancora mancano conferme ufficiali.

Le voci sulla “rivoluzione” di casa Fiat per il 2027 sono molto calde, ma c’è un po’ di distinzione da fare tra il Doblò (inteso come veicolo commercialemultispazio) e i nuovi modelli su piattaforma Smart Car. Ecco il punto della situazione: 1. Il destino del Doblò. Attualmente, il Fiat Doblò è basato sulla piattaforma Stellantis K9 (la stessa di Citroën Berlingo e Peugeot Rifter). Essendo stato aggiornato di recente (20242025), è improbabile che venga sostituito completamente nel 2027 da un nuovo modello su piattaforma Smart Car. Il Doblò continuerà a presidiare il segmento dei van e dei multispazio “puri”. 2. La piattaforma Smart Car: chi sono i veri protagonisti?.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Doblò 2027: rinasce su piattaforma Smart Car?

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