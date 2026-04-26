Nuova aggressione a Borrelli dal padre di una giovane senza casco

Un episodio di aggressione si è verificato in via Duomo a Napoli, dove il parlamentare di Avs Francesco Borrelli è stato coinvolto in un confronto con il padre di una ragazza che non indossava il casco. L’uomo ha rivolto a Borrelli parole offensive, scatenando una discussione che si è protratta lungo la strada. L’episodio si è concluso senza feriti o interventi delle forze dell’ordine.

Un'aggressione verbale in piena regola quella subita in via Duomo, a Napoli, dal parlamentare di Avs Francesco Borrelli. Il deputato era impegnato in una delle sue note ‘ronde’ contro piccole e grandi irregolarità cittadine e si è imbattuto in una ragazza che saliva in sella a uno scooter senza.🔗 Leggi su Napolitoday.it Aggressione a #borrelli la polizia allontana tizio #napoli napoli Notizie correlate Vasto, giovane trovato morto nel garage di casa: il padre confessa | L'aggressione dopo una lite per un colloquio di lavoro rifiutatoSvolta nelle indagini sulla morte di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 anni ritrovato senza vita nel garage del condominio dove viveva a Vasto, in... Nuova aggressione al padre di Giuseppe Nobiletti, sindaco di ViesteAncora una volta a subire ingiustamente le conseguenze del mio operato è mio padre.