Google ha aggiornato NotebookLM introducendo nuove funzionalità che migliorano la gestione delle fonti. L'azienda ha annunciato che il software ora permette di organizzare e accedere ai contenuti in modo più semplice. Le modifiche sono state apportate per facilitare l'uso quotidiano della piattaforma, senza modificare le caratteristiche di base del prodotto. La novità riguarda esclusivamente miglioramenti nelle modalità di gestione delle fonti all’interno del sistema.

Google continua a potenziare NotebookLM con nuove funzioni pensate per semplificare la gestione dei contenuti. L’ultimo aggiornamento introduce un sistema di etichettatura automatica che promette di rendere l’organizzazione delle fonti molto più intuitiva. Chi utilizza NotebookLM sa bene quanto possa diventare complicato gestire grandi quantità di file. Quando i documenti iniziano ad aumentare, tra PDF, appunti e materiali di studio, il rischio è quello di perdere il controllo del progetto. Con la nuova funzione, Google interviene proprio su questo problema. La piattaforma ora è in grado di classificare automaticamente le fonti e assegnare etichette pertinenti in base ai contenuti.🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - NotebookLM diventa più intelligente: nuova gestione delle fonti

Video Overview di Notebook LM diventa Cinematic - guida alla nuova funzione

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