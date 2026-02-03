I robot umanoidi non sono più fantascienza | l’Italia entra nella nuova era dell’automazione intelligente

L’Italia fa un passo avanti nell’automazione: i robot umanoidi sono ormai una realtà concreta, non più solo immaginata nei film. Entrano nelle fabbriche, negli hotel e negli spazi pubblici, spostando i confini di ciò che si pensava possibile. Anche i sistemi di sicurezza cominciano a integrarli, segno che questa tecnologia sta rapidamente diventando parte della vita quotidiana.

Meno sprechi, più sicurezza e valorizzazione del lavoro umano: come i robot umanoidi stanno rendendo l’industria italiana più sostenibile Non è più una visione da film di fantascienza: i robot umanoidi stanno entrando nelle fabbriche, negli hotel, negli spazi pubblici e persino nei sistemi di sicurezza. E l’Italia, contro ogni luogo comune, non è spettatrice passiva di questa rivoluzione. Anzi, è uno dei Paesi europei meglio posizionati per diventarne protagonista. Il mercato globale dei robot umanoidi ha superato i 2,7 miliardi di euro nel 2025 e, secondo le stime di Research Nester, è destinato a esplodere fino a quota 70 miliardi entro il 2035, con una crescita complessiva superiore al 2.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su robot umanoidi

L’impiego di robot e intelligenze artificiali sta crescendo in molte aziende italiane, in particolare nel settore manifatturiero.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

IL ROBOT UMANOIDE PER LA CASA: è davvero intelligente

Ultime notizie su robot umanoidi

Argomenti discussi: Il robot che parla come noi; La fabbrica senza operai? La robotica umanoide entra nell’economia reale! Airbus, Bmw, Tesla…; I robot umanoidi fanno un passo avanti: ma quanto sono utili?; 3 modi in cui i robot umanoidi cambieranno le relazioni.

Sostituire i lavoratori con i robot umanoidi Atlas potrebbe non essere fattibile a causa del prezzo elevatoIl sogno di una casa automobilistica di introdurre i robot umanoidi Boston Dynamics Atlas in fabbrica si scontrerà con la realtà dei costi elevati rispetto ai lavoratori umani. Anche Tesla prevede un ... notebookcheck.it

Quando i robot diventano colleghiDalla fabbrica ai servizi, gli umanoidi crescono a doppia cifra e spingono un mercato destinato a valere 18 miliardi di dollari entro il 2031 ... varesenews.it

Robotica industriale: l’Italia nell’Olimpo C’è un’Italia industriale che lavora senza sosta e poi presenta il proprio lavoro. La robotica è uno di quei settori dove il racconto pubblico arriva sempre in ritardo rispetto alla realtà produttiva. E la realtà ci racconta quest - facebook.com facebook