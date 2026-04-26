Il 25 aprile, tradizionalmente associato alla liberazione, non sembra riuscire a cambiare completamente le cose. Una riflessione recente sottolinea come sia difficile evitare di diventare padroni di una nazione di servi, mettendo in discussione l’effettiva capacità di questa ricorrenza di portare a un cambiamento reale. La frase mette in evidenza un senso di impotenza rispetto alle dinamiche di potere e controllo che attraversano la società.

“è difficile non diventare padroni di una nazione di servi”. E di questo non c’è 25 aprile che ci possa liberare di Emiliano Scappatura – Come ogni anno, la festa della Liberazione in Italia si è consumata non priva di strascichi polemici. È così da ottant’anni, e non è difficile capirne il motivo. Invece di essere una festa che unisce la nazione riemergono ogni volta sfoghi ancestrali mal digeriti che indicano come questa nazione non sia nata in realtà da identità condivise ma da lotte intestine. Rigurgiti, si dirà, di parti oscure che non meriterebbero neanche di essere prese in considerazione. In larga parte è certo così, ma forse c’è di più.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Non c’è 25 aprile che ci possa liberare

25 aprile spiegato bene: dalla Liberazione al valore della libertà e della vita democratica

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