Nike ha appena riproposto la sneaker ACG originale

Nike ha deciso di riproporre il modello originale della sneaker ACG, dopo averla rimossa dal mercato in passato. La scarpa, nota per il suo design classico e la qualità riconosciuta, è ora disponibile di nuovo per gli appassionati. La ripresa della produzione è stata annunciata senza dettagli su eventuali modifiche o edizioni speciali. I prodotti presenti su GQ Italia sono scelti dai redattori, ma l'acquisto tramite i link affiliati può generare una commissione per Condé Nast.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La storia di Nike è ricca di grandi aneddoti. Nel 1978, Rick Ridgeway e John Roskelly fecero la storia due volte in una sola spedizione. Gli intrepidi alpinisti americani furono i primi al mondo a scalare tutti i circa 8,61 km del K2 del Kashmir — la seconda montagna più alta della Terra, appena 237 metri più bassa dell’Everest — senza ossigeno supplementare. Ancora più rilevante per gli appassionati di sneaker, però, è il fatto che affrontarono sia il pericoloso avvicinamento al campo base sia ampie porzioni della discesa dalla montagna indossando scarpe da running giallo acceso di un’azienda emergente chiamata Nike.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Nike ha appena riproposto la sneaker ACG originale Nike Trail 2026 Preview: ACG Ultrafly & ACG Zegama Notizie correlate Il piumino di Nike ACG è perfetto anche per il trekking sulla neve. Lo ha testato anche Jannik SinnerAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Leggi anche: Nike ha riportato in vita la sua sneaker più famosa di sempre