Jannik Sinner ha messo alla prova il piumino Nike ACG durante un'escursione sulla neve. Il tennista, noto per la sua passione per il trekking, ha mostrato come il capo sia adatto anche per le giornate fredde e impegnative all'aperto. Il piumino si è dimostrato resistente e caldo, perfetto per chi cerca un abbigliamento funzionale senza rinunciare allo stile.

Con Nike ACG ci sono momenti in cui capisci subito se un capo funziona oppure no. Non davanti allo specchio, non mentre lo provi cinque minuti in negozio, ma quando sei fermo su un sentiero innevato, con il fiato che si vede nell'aria e il corpo che, dopo pochi minuti, ti fa sapere se sei coperto nel modo giusto. È in quel momento che ho capito tutte le potenzialità del piumino Nike ACG Lava Flow Therma-FIT ADV, durante il trekking sulle Orobie organizzato da Nike ACG, dopo essere salito su un treno che da Milano ti porta dritto fuori contesto, lontano dall'asfalto e molto più vicino a quello per cui ACG è nata.

© Gqitalia.it - Il piumino di Nike ACG è perfetto anche per il trekking sulla neve. Lo ha testato anche Jannik Sinner

Il debutto di Jannik Sinner agli Australian Open ha attirato l'attenzione non solo sul campo, ma anche sui social, dove il nuovo kit Nike ha suscitato diverse reazioni.

