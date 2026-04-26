Night Glow Festival le mongolfiere illuminate incantano Copenaghen

Migliaia di persone si sono riunite nella piazza del Municipio di Copenaghen per assistere al Night Glow Festival, un evento gratuito che ha portato in città mongolfiere illuminate a ritmo di musica. Le mongolfiere, visibili nel cielo, sono state il punto centrale della manifestazione, attirando curiosi e appassionati. La serata ha visto un pubblico vario, che ha potuto godere di uno spettacolo visivo e sonoro nel cuore della capitale danese.

( a skanews) – Migliaia di persone si sono radunate nella piazza del Municipio di Copenaghen per il Night Glow Festival, evento gratuito con mongolfiere illuminate a ritmo di musica. Le mongolfiere sono rimaste a terra, ma si sono accese perfettamente a tempo sulle note della iconica colonna sonora di Star Wars e di alcuni brani del celebre produttore svedese Avicii, davanti a un pubblico numerosissimo e incantato. Danimarca per famiglie con bambini. guarda le foto L’entusiasmo dei partecipanti al Night Glow Festival. «Mi piace moltissimo, è molto bello, è molto interessante cambiare atmosfera, diciamo, in una serata di giovedì – dice Sibel, residente a Copenaghen – È fantastico, ha una bellissima energia, davvero, mi piace molto».🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - “Night Glow Festival”, le mongolfiere illuminate incantano Copenaghen Notizie correlate “Che belli i nostri poliziotti”, polemica per le parole di Manola Moslehi al Prima Festival: “Non vedete marcio ovunque”Manola Moslehi, la conduttrice del Prima Festival, è intervenuta in merito a una polemica sollevata dopo il suo elogio alle forze dell'ordine, visto... Schedare le scuole “di sinistra”, “woke” e “comuniste”: la proposta di Fratelli d’Italia a Bagno a RipoliA Bagno a Ripoli, in Toscana, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno proposto di inserire nelle denominazioni delle scuole indicazioni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Copenaghen, mongolfiere illuminate al Night Glow Festival; Copenaghen, mongolfiere illuminate al Night Glow Festival; Volando in Umbria: mongolfiere, aquiloni e attività family?friendly; La Camera approva il Dl Sicurezza con 162 voti favorevoli. Night Glow Festival, le mongolfiere illuminate incantano CopenaghenMigliaia di persone a Copenaghen per il Night Glow Festival: musica e mongolfiere illuminate in uno spettacolo unico ... iodonna.it Copenaghen, mongolfiere illuminate al Night Glow FestivalCopenaghen, 24 apr. (askanews) - Migliaia di persone si sono radunate nella piazza del Municipio di Copenaghen per il Night Glow Festival, evento ... quotidiano.net Friday Jazz | MK trio (&amici) + Late night jam session - facebook.com facebook