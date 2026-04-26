Un uomo è stato arrestato a Nicosia dopo aver aggredito alcuni agenti di polizia durante un tentativo di truffa. L’episodio è avvenuto nel corso di un intervento in strada, quando le forze dell’ordine sono intervenute per fermare l’individuo. Durante le procedure di controllo, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo i poliziotti prima di essere messo in stato di fermo.

? Cosa sapere Uomo arrestato a Nicosia dopo aver aggredito i poliziotti durante un tentativo di truffa.. La Procura di Enna ha denunciato il sospettato per resistenza, oltraggio e lesioni personali.. Un uomo è stato denunciato alla Procura di Enna dopo un tentativo di truffa ai danni di un’anziana a Nicosia, culminato con resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale nei giorni scorsi. Tutto è iniziato con una telefonata ingannevole. Il malinteso ha colpito una donna anziana, la cui segnalazione ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire prima che il piano criminale si completasse. L’individuo accusato di aver cercato di raggirare la signora fingendosi un carabiniere è stato individuato dai poliziotti proprio nelle vicinanze dell’abitazione della vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicosia, finto carabiniere aggredisce i poliziotti: arrestato

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