Nelle segrete stanze della sinistra è cominciato il toto-nomi per il prossimo Presidente

Nel mondo politico di sinistra si sta iniziando a discutere ufficialmente dei possibili candidati per la prossima Presidenza della Repubblica. Questa figura rappresenta un punto di riferimento importante per il centrosinistra, che da tempo concentra le proprie attenzioni su questa scelta. Mentre i governi cambiano, la posizione del capo dello Stato si conferma come un ruolo stabile e centrale nel panorama istituzionale italiano.

È il fiore all’occhiello del campo larghissimo. La vera ossessione del centrosinistra. I governi passano, il Quirinale resta. A maggior ragione se dovesse tornare in voga la solita rumba: alleanze ballerine, esecutivi tecnici, rocamboleschi ribaltoni. La Seconda repubblica avanza da un abbondante trentennio. Ma il Pd e i suoi derivati hanno sempre potuto contare su un’unica certezza: il Colle. Anche durante la lunga parentesi berlusconiana. Mattarella, venerato catto-progressista, regna ininterrottamente da undici anni. Il suo mandato scadrà dunque il 3 febbraio 2029, dopo l’insediamento del nuovo Parlamento. Un’era geologica, certo. Fino a qualche mese fa, l’assillo sembrava rinviabile.🔗 Leggi su Panorama.it

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