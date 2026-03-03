A Dubai, i super-ricchi hanno costruito stanze segrete, piscine nascoste e salotti blindati che si trovano sotto terra, creando veri e propri rifugi privati. Questi ambienti esclusivi sono stati progettati per offrire protezione e privacy, anche in situazioni di emergenza. La presenza di queste strutture sofisticate fa parte delle soluzioni adottate da chi vive nel lusso più esclusivo della città.

Stanze segrete, piscine e stanze da letto blindatie: così i super-ricchi di Dubai si rifugiano sotto terra. Il lusso che non teme nulla. o quasi Per chi vive nell’opulenza di Dubai, l’idea di dover cercare riparo da attacchi missilistici sembrava fino a poco tempo fa pura fantascienza. La città simbolo dello sfarzo negli Emirati Arabi Uniti, meta prediletta di miliardari, imprenditori digitali e celebrità internazionali, è sempre stata associata a sicurezza e stabilità. Eppure, dopo i recenti raid che hanno colpito punti nevralgici della metropoli, la percezione di invulnerabilità si è incrinata. Nelle ville da sogno e nei grattacieli extralusso, però, un “piano B” esisteva già da tempo, bunker sotterranei, panic room e interi piani blindati progettati per fronteggiare emergenze estreme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stanze segrete, piscine e salotti blindati: così i super-ricchi di Dubai si rifugiano sotto terra

All'hotel Orient Express La Minerva: le stanze segrete di RomaA Roma il lusso ha a che fare con le stratificazioni di sguardi che attraversano i secoli e dettagli che si rivelano.

El Mencho e i boss traditi dall’amore: così amanti e relazioni segrete hanno fatto cadere i super latitantiIl capo del Cartello Jalisco individuato seguendo una relazione segreta: così l’uomo più ricercato del Messico è caduto come i boss Vincenzo Sorce e...

Approfondimenti e contenuti su Stanze segrete

Discussioni sull' argomento Le 30 migliori sorgenti termali e piscine in Islanda; L'Iran attacca una base americana in Barhein: l'arrivo del missile ripreso in diretta.

Chiara Lecca, dall'uovo alla dea nelle Stanze SegreteResine che sembrano ambre e cristalli, sculture simil-marmoree, ampolle vitree intarsiate di pelli e squame: le opere di Chiara Lecca, esposte a Palazzo Doria Pamphilj a Roma dal 21 febbraio al 27 ... ansa.it

LE STANZE SEGRETE - GLI ARTISTI DEI RICCARDIQuesta terza edizione di Stanze Segrete conclude la prima fase di un complesso lavoro volto alla riacquisizione dell'identità museografica di uno dei più prestigiosi edifici storici fiorentini, ... disabili.com

IL MAGO DEL CREMLINO – Le Origini di Putin Il nuovo film di Olivier Assayas ci porta nelle stanze segrete del potere russo. Nella Russia post-sovietica, il giovane Vadim Baranov (Paul Dano) diventa il consigliere nell’ombra di Vladimir Putin (Jude Law), pl - facebook.com facebook