NCT WISH travolge i record | 1,8 milioni di copie in una settimana

NCT WISH ha venduto 1,8 milioni di copie dell’album Ode To Love tra il 20 e il 26 aprile, superando di 430.000 unità il precedente record stabilito dalla stessa band. La cifra è stata comunicata dall’agenzia che rappresenta il gruppo, confermando un risultato senza precedenti nel mercato musicale. La vendita si riferisce alle copie fisiche dell’album distribuite in tutto il mondo durante quella settimana.

? Cosa sapere NCT WISH vende 1,8 milioni di copie dell'album Ode To Love tra il 20 e il 26 aprile.. Il nuovo record supera di 430.000 unità le vendite del precedente mini album COLOR.. Oltre 1,8 milioni di copie vendute nella settimana di lancio del nuovo album degli NCT WISH: la formazione più giovane del gruppo ha segnato un traguardo storico il 26 aprile con l’uscita di Ode To Love. Il lavoro discografico, arrivato sul mercato lo scorso 20 aprile, ha generato una risposta commerciale senza precedenti per il collettivo, superando i numeri registrati l’anno scorso con il mini album COLOR, che aveva raggiunto le 1.395.217 unità. L’ascesa commerciale del primo album in studio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NCT WISH travolge i record: 1,8 milioni di copie in una settimana Notizie correlate Moon Studios travolge il mercato: 1,7 milioni di copie per l’action RPGIl traguardo raggiunto da Moon Studios segna un punto di svolta per il mercato degli action RPG in fase di sviluppo, con No Rest for the Wicked che... Sanzione record da 322 milioni: Spotify travolge Anna’s ArchiveUn tribunale degli Stati Uniti ha condannato Anna’s Archive al pagamento di una sanzione da 322 milioni di dollari a seguito di una causa promossa da...