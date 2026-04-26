Una donna di 38 anni è stata arrestata a Napoli dalla polizia, che ha trovato circa 29 involucri di crack nascosti all’interno di un’intercapedine muraria di uno stabile tra via Antonio Toscano e un’altra zona della città. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 196 euro in contanti. L’arresto è stato effettuato durante un controllo nel quartiere.

? Cosa sapere Polizia arresta una 38enne di Avellino a Napoli con 29 involucri di crack.. Droga e 196 euro sequestrati tra via Antonio Toscano e un'intercapedine muraria.. Polizia di Stato arresta una 38enne di Avellino a Napoli con 29 involucri di crack rinvenuti tra via Antonio Toscano e un’intercapedine muraria dello stabile in cui si trovava. Il controllo del territorio ha portato alla luce una situazione di spaccio nel cuore di Napoli. I funzionari dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre effettuavano i consueti pattugliamenti nella zona, hanno incrociato una donna con precedenti penali già legati alla detenzione di stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, arrestata 38enne: crack nascosto nei muri dello stabile

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