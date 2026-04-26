Musica pop in crisi | il crollo dei grandi tour dopo il bluff digitale

Negli ultimi tempi, il settore musicale pop sta attraversando un momento difficile, con molti dei grandi concerti che si sono cancellati o ridimensionati rispetto al passato. Il calo delle vendite di biglietti nei palazzetti e nei club si accompagna a un aumento delle entrate derivanti dallo streaming, che non basta a coprire le spese. Questa trasformazione sta portando gli artisti e le aziende del settore a rivedere le strategie di pianificazione e investimento.

?? Cosa sapere Il mercato discografico ridimensiona i grandi tour musicali dai palazzetti ai club. Il divario tra streaming e vendite reali impone nuove strategie di salvaguardia finanziaria. Il mercato discografico affronta una drastica contrazione strutturale con il passaggio forzato dagli stadi ai club, segnando il crollo della moneta digitale generata dagli algoritmi di fronte alla realtà fisica dei consumatori. La musica pop sta attraversando una fase di declino irreversibile dove le luci de .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica pop in crisi: il crollo dei grandi tour dopo il bluff digitale Notizie correlate Falso digitale su Trump: l’errore dell’IA che svela il bluff?? Cosa sapere Immagine IA falsa su Trump e leader NATO circola sui social come copertina TIME. Ai Gigli arriva il Live Show K?Pop, l’imperdibile evento per gli appassionati di musica pop coreanaArriva al Centro Commerciale I Gigli il Live Show K?Pop con le amatissime Rumi, Mira e Zoey. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il mercato discografico non è più hit driven? Cosa raccontano i dati (di E. Mazza); Madame, disincantante; Perché film e concerti sono sempre più grossi?; Blog | Il grande bluff dello streaming: quando i record digitali non riempiono gli stadi. Il grande bluff dello streaming: quando i record digitali non riempiono gli stadiIl pop è entrato nella sua fase di saldo permanente: luci ancora accese, casse che pompano, ma dietro il banco non c’è più nessuno che compri davvero. Così il mercato reagisce come ha sempre fatto qua ... ilfattoquotidiano.it Narami. . Zona live a Suentu Lab. Arte e Teatro Terza serata con #danielepitzoi #drummino La musica protagonista ! - facebook.com facebook Troppa musica, troppo rumore. Urge un'ecologia del silenzio. Di Mario Leone x.com