Msc sbarca ad Alessandria | nasce il nuovo hub food per le navi

Msc ha aperto un nuovo centro logistico di 173 mila metri quadrati a San Michele, Alessandria. Il polo food è destinato a rifornire le navi da crociera nei porti liguri e a fornire prodotti alla grande distribuzione organizzata. L’installazione si trova in una zona strategica e rappresenta un punto di riferimento per le operazioni di approvvigionamento nel settore marittimo. La struttura è operativa e pronta a gestire le consegne in modo efficiente.

? Cosa sapere Msc avvia il polo food di 173 mila metri quadrati a San Michele, Alessandria.. Il centro logistico rifornirà le navi da crociera nei porti liguri e la GDO.. Msc punta sull’area logistica di San Michele ad Alessandria con un polo dedicato al food destinato alle navi da crociera e alla grande distribuzione. Il cantiere, che occupa oltre 173 mila metri quadrati tra la Casa di Reclusione e la frazione Gerlotti lungo la provinciale 31, è operativo da diverse settimane dopo l’annuncio iniziale del gennaio 2025. Il segreto della Techbau svelato nel sobborgo alessandrino. Per mesi il destino delle due strutture logistiche in costruzione a San Michele è rimasto avvolto nel silenzio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Msc sbarca ad Alessandria: nasce il nuovo hub food per le navi Notizie correlate MSC, l’impero dei 1.000 navi passa ai figli: nasce la nuova eraIl passaggio di consegne nel cuore pulsante della logistica marittima globale è diventato ufficiale nell’ultimo trimestre del 2025, quando Gianluigi... Leggi anche: Molo Clementino, l'ultimatum di Msc: «Basta, dateci risposte o portiamo via le navi»