A Jerez, nella gara di Moto3 in programma il 26 aprile, Maximo Quiles si è aggiudicato la pole position, partendo davanti a tutti. Il pilota detiene un vantaggio di 23 punti in classifica generale rispetto al secondo in classifica, che si trova in Spagna. La competizione si preannuncia molto combattuta, con una sfida aperta tra i principali protagonisti del mondiale.

? Cosa sapere Maximo Quiles conquista la pole position a Jerez per la gara Moto3 del 26 aprile.. Il leader del mondiale difende 23 punti di vantaggio su Alvaro Carpe in Spagna.. Il circuito di Jerez si prepara a ospitare la sfida della Moto3 domenica 26 aprile 2026, con Maximo Quiles che difende il primato nel Mondiale dopo aver dominato le prove libere e conquistato la pole position. Alle ore 11.00, i piloti della categoria leggera si schiereranno sulla griglia spagnola per il quarto appuntamento della stagione 2026. Il leader della classifica attuale, Quiles (CFMOTO Aspar Team), vanta un distacco di 23 punti su Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), il quale partirà dalla prima fila con l’obiettivo di accorciare le distanze in termini di punti pesanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moto3 a Jerez: Quiles in pole, sfida accesa per il primato

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Muñoz c’ha provato, ma Quiles continua il suo streak e si guadagna anche la pole a Jerez! #maximoquiles #jerezgp #moto3 x.com