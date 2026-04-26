Montoro una crisi istituzionale che preoccupa | AVS all’attacco dei personalismi

Una crisi istituzionale si è aperta nel Comune di Montoro, suscitando preoccupazione tra gli organi locali. La vicenda riguarda tensioni interne che coinvolgono le istituzioni e hanno portato a un intervento pubblico di AVS, che ha commentato la situazione, condividendo le parole del sindaco e chiedendo maggiore responsabilità e lealtà tra gli amministratori. La disputa riflette lo stato attuale della gestione amministrativa nel comune.

La crisi apertasi al Comune di Montoro ci consegna uno scenario preoccupante e da non sottovalutare. AVS condivide la definizione del Sindaco Carratu che bolla la vicenda come una brutta pagina per la politica e il suo richiamo alla lealtà e responsabilità istituzionale.Una manovra pericolosa per.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Italflop, alla Camera clima da grandi crisi nazionali. Lega e FdI all’attacco, Avs prende le distanzeRoma, 1 aprile 2026 – Il rigore sbagliato, l’ennesima notte storta, il sipario che cala ancora prima che lo spettacolo cominci davvero. Benzina e gas, il rialzo preoccupa: "Ma non è una nuova grande crisi"De Franchis La guerra divampata nel cuore energetico del Medio Oriente mostra già i suoi primi effetti nel rialzo deciso dei prezzi dei carburanti:... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Montoro, crisi in maggioranza: Anni di immobilismo, serve confronto; Aperta… anzi no, chiusa: via Luigi Razza a Vibo manda al manicomio i negozianti (e la viabilità): scatta una nuova protesta · ilvibonese.it. Montoro, domenica senza acqua interviene l’Alto CaloreDomenica di lavoro per gli operai dell’Alto calore. La rottura della pompa di sollevamento dei pozzi situati a Sant’Eustachio ha determinato la sospensione dell’erogazione ... ilmattino.it