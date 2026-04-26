Monterosso incendio boschivo a ridosso del parco della Val Grande

Nella tarda mattinata di oggi si è sviluppato un incendio boschivo nella località Monterosso, nel comune di Verbania, vicino al parco della Val Grande. Le fiamme hanno interessato un’area di vegetazione, e le squadre di soccorso sono intervenute tempestivamente per contenere il fuoco e limitare i danni. Al momento, non sono stati segnalati feriti o evacuazioni, mentre le autorità monitorano la situazione.

è scoppiato nella tarda mattinata di oggi un incendio in località Monterosso, nel comune di Verbania. Le fiamme hanno interessato una porzione di sottobosco su una proprietà privata, situata in una posizione particolarmente delicata poiché confinante con l'area protetta del parco nazionale della.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate VIDEO | Incendio boschivo in Val Fontanabuona, le immagini del rogoNel video diffuso dal Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Genova le immagini dell'incendio che da stanotte è divampato sul monte... Incendio boschivo tra Sparanise e Francolise: elicottero della Protezione Civile in azione, distrutti 18 ettariTempo di lettura: 2 minutiProseguono con il supporto di un elicottero della Protezione Civile della Regione Campania le operazioni di spegnimento e...