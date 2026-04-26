milano sui tacchi

Venti anni fa usciva nelle sale cinematografiche “Il Diavolo veste Prada”, film ispirato al romanzo di Lauren Weisberger. La pellicola, girata principalmente a Milano, ha portato sul grande schermo lo stile e l’atmosfera della città, con scene ambientate in diversi luoghi iconici. Da allora, il film ha mantenuto una presenza nella cultura popolare, rinnovando l’interesse per la moda e la città stessa.

Sono passati venti anni tondi tondi dall’uscita de “Il Diavolo veste Prada”, ispirato all’omonimo bestseller di Lauren Weisberger. A distanza di due decenni – scivolati via veloci – Miranda Priestly (Meryl Streep) ed Andy Sachs (Anne Hathaway) tornano sul grande schermo, per regalare al pubblico l’attesissimo sequel della storia e una (meritata) parentesi di leggerezza. Questa volta oltre all’immancabile skyline di New York il pubblico potrà immergersi anche nell’atmosfera glam di Milano. Attenzione, però: il capoluogo meneghino non sarà un semplice elemento monodimensionale, ma un vero e proprio snodo narrativo, con tante scene ambientate nei luoghi più rappresentativi del lusso e del fashion system.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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