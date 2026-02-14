Saul Nanni | In La gioia interpreto un ragazzo che usa il corpo per soldi ballo sui tacchi e mi travesto Con Deva Cassel viviamo l’amore con naturalezza come due ventenni I suoceri? Monica Bellucci e Cassel sono persone come noi

Saul Nanni racconta che nel film di Nicolangelo Gelormini interpreta un ragazzo che si guadagna da vivere ballando sui tacchi e travestendosi, usando il corpo come strumento di lavoro. Durante le riprese, ha fatto un provino indossando un vestitino preso in prestito dalla sua fidanzata, mostrando una fragilità che si riflette nel personaggio. Con Deva Cassel, l’attore vive un amore spontaneo, come due giovani di vent’anni, mentre i genitori di lei, Monica Bellucci e Vincent Cassel, si dimostrano persone semplici e vicine alla realtà.

Ventisei anni, un passato da teen idol di Alex & Co., Saul Nanni si muove oggi tra cinema d’autore e grandi produzioni: da Pupi Avati e Gabriele Muccino al Tancredi del Gattopardo Netflix, ruolo che fu di Alain Delon. E oggi La gioia, con un personaggio complesso, un narcisista crepato dentro, che si traveste donna, si prostituisce, pensa solo a come fare soldi, in balia di una madre terribile interpretata da Jasmine Trinca. Da qualche anno è legato a Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel: la loro storia d'amore è nata proprio sul set del Gattopardo (lei era Angelica), e insieme formano una coppia che sprizza glamour e bellezza da ogni foto social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

