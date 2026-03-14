Calciomercato il Milan accelera sul mercato | la probabile formazione 2026-27

Il Milan sta lavorando intensamente sul mercato in vista della prossima stagione e potrebbe intervenire con diversi acquisti. Secondo le indiscrezioni, i rossoneri stanno valutando tre operazioni che potrebbero rafforzare significativamente la rosa. La squadra si prepara a rinnovarsi, con possibili cambiamenti importanti previsti per l’estate. Al momento, non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le trattative sono in fase avanzata.

Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri con un chiaro obiettivo in testa: la squadra di Massimiliano Allegri deve chiudere il campionato nei primi quattro posti della classifica. Questo per tornare in Champions League dopo un anno di assenza, visto l'ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Tutto questo senza dimenticare il sogno Scudetto che a dieci giornate dalla fine del campionato dista 7 punti. A gennaio il Milan si è mosso pochissimo, ma in estate dovrà farlo specialmente se il Diavolo tornerà a giocare davvero la massima competizione europea. PROSSIMA SCHEDA>>> Come detto il Milan non si è mosso molto a gennaio, anzi in difesa è rimasto fermo: restano dei dubbi per quanto riguarda gli esterni e anche i centrali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan accelera sul mercato: la probabile formazione 2026-27 Articoli correlati Top News Milan: la probabile formazione per il Como e le ultime sul calciomercatoTanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Leggi anche: Napoli in emergenza infortuni: la probabile formazione contro il Copenaghen. E sul mercato tre colpi da regalare a Conte…Novità importanti! Mercato MilanIl Milan Accelera per il Bomber Il Real Madrid Chiama Allegri! Contenuti e approfondimenti su Calciomercato il Milan accelera sul... Temi più discussi: Calciomercato Serie A – Pellegrino apre al Milan: le ultimissime; Inter e Milan su Goretzka: maxi-ingaggio e bonus alla firma, le richieste del giocatore. Attenzione ad Arsenal e Atletico Madrid; Serie A, Calciomercato Milan – Leao, trattative live: rinnovo vicino; Serie A – Milan tra scudetto e calciomercato: Cardinale mette 70 milioni. Milan, via libera per Mateta dal Crystal Palace: visite a Londra, poi partenza per MilanoLa trattativa tra il Milan e il Crystal Palace per portare Jean-Philippe Mateta vive le sue fasi decisive: il club inglese, infatti, in queste ha chiuso per Jorgen Strand Larsen del Wolverhampton ... calciomercato.com Milan accelera per Piatek al Genoa. Higuain-Chelsea? La Juventus…Milan su Piatek: Leonardo ha avuto un contatto con il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Da qui a parlare di affare fatto ovviamente ce ne corre, ma qualcosa si muove. Come noto il bomber polacco ... affaritaliani.it Calciomercato.it - facebook.com facebook #Atalanta: Ederson recuperato per l'Inter, la scelta su De Ketelaere e Raspadori calciomercato.com/liste/atalanta… x.com