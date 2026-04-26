Stasera a San Siro si affrontano Milan e Juventus in una partita che può influenzare la corsa alla qualificazione in Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio, e le squadre scendono in campo con le rispettive formazioni titolari. La partita si presenta come uno degli appuntamenti più importanti della stagione per entrambe le squadre.

La grande sfida tra Milan e Juventus accende la serata di San Siro, dove sono in palio punti pesantissimi nella corsa alla Champions League. Il confronto tra due delle squadre più titolate del calcio italiano si inserisce in un momento cruciale della stagione, con entrambe chiamate a dare risposte importanti. L’attesa è alta tra tifosi e addetti ai lavori, anche alla luce delle scelte tecniche operate dai due allenatori. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45, con la partita trasmessa in diretta su DAZN e sul canale dedicato disponibile anche per gli abbonati Sky. Le due squadre arrivano all’appuntamento con ambizioni simili, ma con assetti tattici differenti, che promettono una gara aperta e combattuta.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Milan-Juventus, sfida decisiva a San Siro: le formazioni ufficiali

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