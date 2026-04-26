Milan-Juventus domenica 26 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio nel big match di San Siro

Domenica sera alle 20:45 si gioca il match tra Milan e Juventus allo stadio di San Siro. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote per le scommesse sono state pubblicate. Si tratta di uno dei incontri più attesi della prossima giornata di Serie A, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. La partita è definita equilibrata dagli analisti, che hanno analizzato i pronostici e le probabili formazioni.