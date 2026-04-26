Dopo la partita tra Milan e Juventus, il difensore della squadra bianconera ha dichiarato che lo stile di difesa avversario ha creato problemi alla propria squadra. La gara si è conclusa con alcune difficoltà per la Juventus, che ha incontrato parecchie insidie nel tentativo di superare la linea difensiva avversaria. Kalulu ha spiegato come le strategie difensive del Milan abbiano influenzato l’andamento del match.

Che sapore ha il pareggio e cosa lascia: "Dal campo personalmente c'è sempre amarezza. Abbiamo avuto delle situazioni, anche se la partita era molto chiusa. Cercherò di vedere il lato positivo. Qui a San Siro, su un campo complicato, abbiamo comunque portato a casa un punto per il finale". Le emozioni da avversario: "Sempre un'emozione particolare. Essere dall'altro lato del campo per il riscaldamento fa strano. Quando hai provato tante emozioni positive così fa sempre piacere tornare. Contento di tornare e vedere questo stadio che è molto bello da vedere quando cantano". Se guardano davanti o dietro: "Non ho guardato il calendario delle altre.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, Kalulu: “Il loro modo di difendere ci ha messo in difficoltà”

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