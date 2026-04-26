Milan-Juventus in streaming gratis? Dove vedere il big match di San Siro in TV

Domenica sera si disputa il match tra Milan e Juventus, valido per la 34ª giornata di Serie A e in programma a San Siro. La partita vede affrontarsi due delle squadre più competitive del campionato, con i rispettivi allenatori che vantano numerosi successi nel calcio italiano. La sfida può essere seguita in diretta streaming gratuito e in televisione, anche se non sono state ancora comunicate tutte le modalità di visione ufficiali.

Il posticipo domenicale della 34ª giornata di Serie A non è una partita qualunque. A San Siro va in scena Milan-Juventus, un incrocio che mette di fronte due dei tecnici più esperti e vincenti del panorama italiano: Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. I rossoneri, reduci da un periodo altalenante, cercano l’impresa davanti al proprio pubblico per blindare il piazzamento Champions, mentre i bianconeri di Spalletti arrivano a Milano con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e rovinare i piani dei padroni di casa. Allegri contro Spalletti: scacchiere di lusso. Passando al campo, c’è da considerare che la sfida si giocherà molto sulla gestione dei ritmi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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