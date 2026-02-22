Milan-Parma il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Il match tra Milan e Parma ha registrato un’affluenza di circa 45.000 spettatori a San Siro, a causa della capacità limitata per motivi di sicurezza. La presenza si è attestata su numeri elevati rispetto alle ultime gare casalinghe, attirando molti tifosi rossoneri. La richiesta di biglietti ha superato le disponibilità, spinta dalla rivalità e dalla posizione in classifica delle squadre. La partita ha acceso l’interesse di molti appassionati, che hanno riempito gli spalti.

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Parma, valide per la 26^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, sulla scia dell'ottima stagione del Diavolo, ha fornito una gran bella risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando in campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera, peraltro quest'oggi con una nuova maglia presentata a sorpresa nel pre gara. I tifosi del Milan, infatti, hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri e in lotta per lo Scudetto con l'Inter, in occasione della partita contro il Parma di Carlos Cuesta, squadra che sta cercando di ottenere dei punti salvezza per rimanere nella massima serie calcistica italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-ParmaÈ arrivato il dato degli spettatori presenti quest'oggi a San Siro per Milan-Parma, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A Enilive: sono 73.017 ... milannews.it

Milan-Parma: Allegri squalificato, al suo posto mister Landucci. Il dato curiosoQuesta sera, alle 18:00, i rossoneri affronteranno il Parma a San Siro, match valido per la 26esima giornata di Serie A. A causa dell'espulsione di Mister Allegri contro il Como, reo di ... milannews.it

Loftus-Cheek fuori subito in Milan-Parma È terminato 0-0 il primo tempo a San Siro. Attimo di paura però per il centrocampista inglese: all’undicesima presenza da titolare in campionato, è crollato a terra stordito dopo uno scontro volante con il portiere del - facebook.com facebook

Milan-Parma, ecco la nuova quarta maglia rossonera in collaborazione con ‘Slam Jam’ #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA x.com