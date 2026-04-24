Domenica 26 aprile 2026 alle ore 20:45 si giocherà a San Siro il match tra Milan e Juventus, due delle squadre più titolate del campionato di Serie A. Le formazioni potrebbero presentare alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, e le quote sui bookmaker indicano un equilibrio tra le due squadre. Si tratta di un incontro che attira l’attenzione degli appassionati, considerato uno dei principali della giornata di calcio italiano.

Quello tra Milan e Juventus è senza dubbio il big match della prossima giornata del campionato di Serie A. Al Meazza è anche sfida per il secondo posto, e ci arriva meglio la Juventus. I rossoneri hanno trovato il successo nell’ultimo turno col Verona, col quale si sono ripresi da una serie di sconfitte allarmanti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Milan-Juventus (domenica 26 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio nel big match di San Siro

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