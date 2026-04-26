Alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro si giocherà la partita di Serie A tra Milan e Juventus. Il match, che termina con il punteggio di 0-0, vede in panchina l’allenatore bianconero, che spera in un contributo di Fullkrug. La gara si svolge davanti a un pubblico di tifosi che seguono con attenzione l’incontro. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

Termina qui il primo tempo di Milan-Juventus: match con ritmi bassi, poche azioni spumeggianti ma tanto possesso palla. Tutto rimandato al secondo tempo Rabiot prova la conclusione dal limite, ma Di Gregorio respinge tutto. Il pallone poi arriva a Leao che però calcia alto Coreografia alquanto polemica quella fatta dai tifosi del Milan: contestato il prezzo dei biglietti al secondo anello blu. La redazione di Pianeta Milan tiene a ricordare che: qui ci sarà la cronaca Live testuale. Sul nostro canale YouTube e Facebook i sarà la Live Reaction con i Blackdevils MILAN 3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus di Serie A 0-0: Allegri spera in fullkrug | LIVE News

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