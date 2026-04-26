Milan-Juventus di Serie A 0-0 | a breve il calcio d’inizio | LIVE News

Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano, si gioca Milan-Juventus, partita valida per la Serie A. La sfida tra le due squadre sta per iniziare e sarà trasmessa in diretta. Entrambe le formazioni scendono in campo con l’obiettivo di ottenere i tre punti, in una partita molto attesa dai tifosi. La gara si preannuncia equilibrata e senza reti al momento del fischio di inizio.

Coreografia alquanto polemica quella fatta dai tifosi del Milan: contestato il prezzo dei biglietti al secondo anello blu. La redazione di Pianeta Milan tiene a ricordare che: qui ci sarà la cronaca Live testuale. Sul nostro canale YouTube e Facebook i sarà la Live Reaction con i Blackdevils MILAN 3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, David, Boga. In attesa del fischio d'inizio, vogliamo ricordare alcune statistiche del match. Quello di stasera sarà il 230esimo confronto tra le due squadre: il bilancio, però, sorride ai bianconeri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus di Serie A 0-0: a breve il calcio d’inizio | LIVE News ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Notizie correlate Serie D, Castellanzese-Milan Futuro: calcio d’inizio alle 15:00 | Live NewsCastellanzese: Frigerio, Gritti, Chessa, Castelletto, Vernocchi, Lacchini, Rusconi, Airaghi, Oleoni, Boccadamo, Guerrisi. Cremonese-Milan 0-0, LIVE Serie A: pochi minuti al calcio di inizio | PMSono da poco ufficiali le formazioni di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Milan-Juventus; Milan-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive. Serie A, oggi Milan-Juve - La partita in direttaI rossoneri ospitano la squadra di Spalletti per uno scontro diretto che vale un bel pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. Segui la partita in diretta ... adnkronos.com Milan-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Juventus News 24. . È il giorno di #MilanJuve @baridonmarco vi porta a San Siro per l’avvicinamento a questo big match Quanto finirà e chi sarà il vostro MVP #Juventusnews24 - facebook.com facebook •È il giorno di Milan-Juventus! Una sfida che sa di storia. E che può essere pesantissima in ottica Champions! Come finisce stasera a San Siro #Milan #Juventus #SerieA #UCL x.com