Milan Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO

Dopo la partita tra Milan e Juventus, il dibattito tra Chiara Aleati e Paolo Rossi è andato in diretta su Juventusnews24. Durante il collegamento, sono stati discussi gli aspetti principali della sfida, con analisi sulle azioni più significative e sui risultati finali. Il video trasmette le reazioni e le considerazioni dei due commentatori, offrendo un approfondimento immediato sull’incontro appena concluso.

di Francesco Calabrò Milan Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo a San Siro contro il Milan quest’oggi, nella 34ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI MILAN JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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