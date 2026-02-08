Juve Lazio Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO

Dopo la partita finita con diverse polemiche, Chiara Aleati e Paolo Rossi analizzano i momenti più discussi del match su Juventusnews24. I due commentatori si confrontano sui episodi controversi e sulle decisioni arbitrali, cercando di fare chiarezza su quanto accaduto in campo. La discussione si infiamma, e i tifosi seguono con attenzione le opinioni degli esperti.

Juve Lazio, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo all’Allianz Stadium di Torino contro la Lazio quest’oggi, nella 24ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE LAZIO L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dopo la sfida tra Juve e Pafos, Juventusnews24 propone un approfondimento in diretta con Paolo Rossi e Chiara Aleati.

