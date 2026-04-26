Milan Juve LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella 34ª giornata di Serie A 202526 si è disputato il match tra Milan e Juventus. La partita è stata segnata da varie azioni di gioco, con interventi della moviola e analisi dettagliate. Sono stati pubblicati il tabellino, il risultato finale e una cronaca completa dell'incontro, aggiornamenti disponibili in tempo reale. La sfida ha coinvolto entrambe le squadre in un confronto molto seguito dai tifosi.

di Marco Baridon del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Milan Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Milan Juve: il pre-partita. #MilanJuve in?? pic.twitter.comqFUCAvfIAW — JuventusFC (@juventusfc) April 25, 2026 ULTIMISSIME JUVE LIVE: LE NOTIZIE .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Cuando MILAN y JUVENTUS se JUGARON el SCUDETTO en SAN SIRO Notizie correlate Leggi anche: Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ubaldo Pantani: Spalletti si perde le frasi, Allegri si arrabbia, io li imito. E una volta Max mi disse...; Allegri e Spalletti allo specchio, l'analogia mercato e l'elisir: dentro Milan-Juve; Milan-Juve è già iniziata! Il DS Tare lancia la sfida: Mancano 6 finali, vogliamo un bonus per il finale di stagione; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…. Milan-Juventus, le sfide più iconiche a San Siro: l'1-6 per i bianconeri, la rovesciata di Del Piero, il gol di Muntari, il nervosismo di HiguainTorna la sfida tra rossoneri e bianconeri, che si affrontano per la 90ª volta a Milano in serie A. Il Diavolo non segna dal 2022 ... corriere.it Milan-Juventus, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniMilan e Juventus si affrontano a San Siro nella 34 giornata della serie A 2025/2026 in una partita dal forte sapore di Champions League. I rossoneri sono reduci dalla vittoria di misura sul Verona e c ... calciomercato.com Milan-Juve e gli obiettivi in comune: oggi la Champions, domani Vlahovic, Goretzka e Lewandowski x.com Giallorossi a due lunghezze dalla zona Champions (in attesa di Milan-Juve) - facebook.com facebook