Juve Milan Primavera LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Alle 15:00 si è disputata la partita tra Juventus e Milan Primavera, valida per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La cronaca ha seguito i momenti salienti dell'incontro, con la moviola che ha analizzato le decisioni più controverse. Il tabellino riporta i marcatori e le sostituzioni, mentre il risultato finale ha concluso la sfida tra le due squadre.

Calciomercato Juve, Spalletti sui rinforzi estivi: «Non sono un idiota». Cosa intendeva Douglas Luiz riscattato dall’Aston Villa? Il centrocampista brasiliano sempre più al centro del progetto degli inglesi. Le ultime Calciomercato Juve, spesa in casa Atalanta? Ederson e Carnesecchi nel mirino dei bianconeri. Ma entrambi rischiano di sfumare. I motivi Daffara continua a brillare: il portiere di proprietà della Juventus convocato dall’Italia Under 21. I dettagli Juventus Next Gen, ufficiali le date dei playoff 2026: quando giocheranno i bianconeri di Brambilla. Il comunicato Canzi verso il Genoa: «Abbiamo un problema di testa. Dopo il Milan ci siamo guardate dentro» Juventus Women, Canzi non ha dubbi: «La scorsa stagione è stata memorabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Articoli correlati Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve Milan Primavera Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Milan; Tabellino partita Juventus Women U19 vs Milan Women U19; Viareggio Women’s Cup, la Rappresentativa U20 conquista il pass per finale con la Juventus Primavera; Primavera 1 | Lazio-Juventus 2-2. Milan Primavera ospite della Juventus questo weekend: la classificaDopo il pareggio interno contro il Bologna, il Milan Primavera di Giovanni Renna sarà ospite della Juventus questo sabato per la 31esima giornata del campionato di Primavera ... milannews.it Lazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26Lazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve Primavera, reduce dalla vittoria in casa col Genoa, è stata ... juventusnews24.com Agenda Rossonera - Le partite del weekend Primavera Juventus-Milan Sabato 21/03 13:00 Juventus Training Center - Vinovo Primavera Femminile Milan-Sassuolo Sabato 21/03 15:30 CS Vismara Campo 3/F - Milano #MilanPrim x.com I risultati e la classifica del campionato Primavera dopo l'ultimo turno. Rinviata Juve-Milan facebook