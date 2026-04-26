Milan Juve 0-0 LIVE | fischio d’inizio!

Alle 20:45 di questa sera, calcio di inizio per la partita tra Milan e Juventus, valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202526. La sfida si svolge allo stadio di Milano e si conclude con un punteggio di 0-0. Durante l'incontro, sono state registrate alcune occasioni da rete, ma nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. La cronaca si sviluppa nel corso dei novanta minuti, con moviole e aggiornamenti in tempo reale.

di Andrea Bargione Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve. Al termine del match Milan Juve 0-0: risultato e tabellino. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve 0-0 LIVE: fischio d’inizio! MILAN-SASSUOLO, CHE SCANDALO! HAI VISTO COSA È SUCCESSO Notizie correlate Milan Juve LIVE: pochi minuti al fischio d’iniziodi Andrea BargioneMilan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Milan Juve LIVE: riscaldamento finito, a breve il fischio d’iniziodi Marco BaridonMilan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Diretta | Milan Juventus (risultato 0-0) streaming video tv: inizia il big match! (Serie A, 26 aprile 2026)Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net Serie A: In campo Milan-Juventus DIRETTAIl Milan ha vinto l'ultima partita di Serie A 1-0 in trasferta contro l'Hellas Verona.L'ultima partita di campionato della Juventus ha visto la squadra trionfare 2-0 contro il Bologna in casa, così da ... ansa.it Milan-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale - facebook.com facebook #MilanJuve diretta: segui la sfida di oggi tra #Allegri e #Spalletti x.com