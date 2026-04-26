Milan Juve 0-0 LIVE | Conceicao ancora pericolosissimo! Maignan dice no!

Nella partita tra Milan e Juventus, terminata 0-0, il portiere del Milan ha parato un tiro di Conceicao, considerato molto pericoloso. Durante il match, Maignan ha effettuato un intervento decisivo per respingere un tentativo della Juventus. La gara, valida per la 34ª giornata di Serie A della stagione 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, cronaca e risultati.

di Andrea Bargione Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. 1? di recupero 42? MILAN PERICOLOSO! – Rossoneri che ci provano con Pavlovic e Modric: resiste la difesa della Juventus. 40? CONCEICAO A UN PASSO DAL GOL! – I bianconeri vanno a un passo dal gol del vantaggio con Conceicao: grande discesa sulla destra, Maignan dice no.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve 0-0 LIVE: Conceicao ancora pericolosissimo! Maignan dice no! Notizie correlate Juve Lazio 1-2 LIVE: Locatelli pericolosissimo, corner per i bianconeri!Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Roma Juve 0-0 LIVE: ci prova Conceicao, palla alta. Poco dopo tiro di Yildiz, ancora fuori misuraTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Milan-Juve diretta: segui la sfida di oggi tra Allegri e Spalletti LIVEDavanti ai 75.000 del Meazza, per blindare la Champions: i rossoneri vogliono riprendere la strada giusta dopo un ultimo periodo balbettante (due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate) ... corrieredellosport.it DIRETTA | Milan Juventus (risultato 0-0) video streaming tv: rossoneri arrembanti! (Serie A 26 aprile 2026)Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net #Elkann presente a #MilanJuve Ecco i dettagli - facebook.com facebook #MilanJuve diretta: segui la sfida di oggi tra #Allegri e #Spalletti x.com