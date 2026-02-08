La Lazio batte la Juventus 2-1 all’Allianz Stadium. La partita si accende subito con Locatelli che si rende pericoloso in più occasioni, ma sono i biancocelesti a trovare il gol con un’azione rapida. La Juventus spinge nel finale, conquistando un corner, ma non basta a evitare la sconfitta. La squadra di casa si complica la vita e adesso dovrà risalire la classifica.

di Andrea Bargione Juve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l’eliminazione in Coppa Italia e consolidare il proprio posizionamento dei primi quattro posti in Serie A. Avversaria di serata è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio 1-2: sintesi e moviola. 76? CAMBIO LAZIO – Fuori Gila, dentro Romagnoli. 76? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Cambiaso, dentro Boga e fuori Koopmeiners e dentro Kelly. 75? OCCASIONE LOCATELLI! – Pericolosa ancora la Juventus con la bella palla in area per Locatelli: mezza rovesciata e palla deviata in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lazio 1-2 LIVE: Locatelli pericolosissimo, corner per i bianconeri!

Approfondimenti su Juve Lazio

La sfida tra Juve e Pafos si conclude con uno spettacolare 0-0, mantenendo entrambe le squadre in corsa nella fase a gironi della Champions League 202526.

La Lazio batte la Juventus 2-1 in una partita combattuta valida per la 24ª giornata di Serie A.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Como-Juventus 2-0 - SUPER PAZ GOL INCREDIBILE BIANCONERI SCONFITTITUDOR NON CONVINCE ESONERO

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Juventus-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE; Yildiz c’è, Boga per spaccare, sorpresa Holm: Juve-Lazio si giocherà così; Pronostico Juventus-Lazio | Serie A 2025/26.

Juventus-Lazio 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pedro e Isaksen, McKennie riapre i giochiLa diretta live di Juventus-Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE Juventus-Lazio 0-0 Serie A 2025/2026: Gol annullato a KoopmeinersSerie A 2025/2026, 24a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Lazio: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Le ufficiali di Juventus-Lazio Tornano Yildiz e Koop titolari facebook

Highlights Gol #JuveLazio Le immagini del match x.com