Alla vigilia della partita tra AC Milan e Juventus, l’allenatore bianconero ha dichiarato che non si parlerà di piani a lungo termine, ma solo di ciò che si può ottenere in questa stagione. La priorità rimane la qualificazione alla Champions League, e per questo motivo si concentrerà esclusivamente sul presente e sull’obiettivo immediato. Nessuna discussione su progetti futuri, solo attenzione alla partita in programma.

Alla vigilia della sfida tra AC Milan e Juventus, Massimiliano Allegri ha scelto una linea molto chiara: niente voli sul futuro, solo concentrazione sul presente e sull’obiettivo minimo stagionale, la qualificazione alla Champions League. Il tecnico rossonero ha ridimensionato il peso della partita, evitando di definirla decisiva in senso assoluto. Secondo Allegri, il Milan non è ancora davanti a un bivio definitivo, anche perché per la certezza matematica del quarto posto mancano ancora alcuni punti. Tuttavia, questo non toglie importanza alla gara: vincere contro la Juventus rappresenterebbe comunque un passo fondamentale per avvicinare il traguardo europeo.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Allegri ha una linea chiara

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