Micro- e nanoplastiche le nemiche del fegato

Un nuovo studio condotto da ricercatori presso il Centro di Epatologia Ambientale di un’università britannica analizza il possibile impatto delle microplastiche sul fegato. Le micro- e nanoplastiche, presenti nell’ambiente, vengono esaminate in relazione a un possibile collegamento con l’aumento delle malattie epatiche. La ricerca si concentra sulla presenza di queste particelle nel corpo e sulle eventuali conseguenze per la salute del fegato.

Le microplastiche potrebbero essere collegate ad un aumento delle patologie epatiche. E’ quanto sta studiando un gruppo di ricercatori del neonato Centro di Epatologia Ambientale (CEH) dell’Università di Plymouth. L’epatologia ambientale è una disciplina in rapida evoluzione che esamina come gli ambienti in cui viviamo, aria, acqua, suolo, alimentazione e prodotti di consumo possano influenzare la salute del fegato nel corso della vita. Il centro riunisce scienziati, medici e ricercatori ambientali per generare dati che possano orientare la prevenzione, migliorare gli esiti clinici dei pazienti e supportare politiche che riducano l’esposizione a fattori nocivi.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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