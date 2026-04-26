Michelle Hunziker è stata avvistata in compagnia di Giulio Berruti, con cui sembra aver avviato una relazione. Le foto scattate sul Lago di Como mostrano i due insieme durante passeggiate e gite in barca, confermando il loro legame. Berruti, attore e modello, ha una carriera consolidata nel cinema e in televisione. La loro frequentazione ha attirato l’attenzione dei paparazzi, che li hanno immortalati in diversi momenti di intimità.

La nuova stagione sentimentale di Michelle Hunziker sembra avere un nome preciso: Giulio Berruti. Le immagini che li ritraggono insieme sul Lago di Como, tra passeggiate mano nella mano, gite in barca e momenti di complicità, hanno ormai fugato ogni dubbio. La conduttrice e l’attore, oggi impegnato anche nella professione medica, appaiono affiatati e sereni, lontani dalla volontà di nascondersi. Il bacio scambiato in un locale, catturato dai fotografi, ha reso evidente ciò che fino a poco tempo fa era solo un’indiscrezione. Chi è davvero Giulio Berruti? Qual è il suo percorso professionale? E come si intreccia la sua storia con quella di Michelle Hunziker? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Michelle Hunziker e Giulio Berruti: chi è il nuovo compagno della conduttrice, età, carriera e vita privata

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