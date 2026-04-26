Nella giornata di domenica 26 aprile, il cielo si mostra in prevalenza sereno in gran parte dell’Italia, grazie alla presenza di un’alta pressione proveniente dal Nord Africa. Sono stati registrati gli ultimi acquazzoni in Sicilia e Calabria, mentre le temperature massime raggiungono i 26°C. La situazione meteorologica rimane stabile almeno fino alla giornata odierna, secondo le previsioni di esperti del settore.

Torna il bel tempo quasi ovunque, trainato da un' alta pressione nordafricana. L'Italia sfoggia sole e cieli azzurri almeno fino a oggi, domenica 26 aprile, ma, precisa Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la notte assisteremo a un sensibile calo delle temperature, con minime che scenderanno sotto la media del periodo, attestandosi localmente fino a 3-5°C al Centro-Nord. Meteo Sicilia e Calabria, ultimi acquazzoni prima del sole Anche il vento farà la sua parte nelle prossime ore: correnti settentrionali soffieranno da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici del Centro-Sud, mentre qualche ostinato acquazzone si attarderà tra la Bassa Calabria e la Sicilia.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo: in Sicilia e Calabria ultimi acquazzoni, poi sole fino a 26°C

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Buongiorno e buona domenica dal Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi in Toscana a cura del Consorzio LaMMA. Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso; locali nubi basse sulle zone settentrionali durante la notte e fino alle prime ore del mattino. Vela - facebook.com facebook

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