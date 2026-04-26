Metal ucraini fermati al confine | sequestrati i fondi per il fronte

Due musicisti ucraini sono stati fermati al confine austriaco e sono stati sequestrati 4.800 euro. La Guardia di Finanza ha disposto il sequestro dei fondi, che si trovavano con i musicisti al momento del controllo. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dell’operazione o sulle eventuali accuse. La vicenda riguarda persone legate alla scena musicale ucraina e il loro passaggio attraverso i controlli di frontiera.

? Cosa sapere La Guardia di Finanza sequestra 4.800 euro ai musicisti ucraini 1914 al confine austriaco.. Il denaro raccolto a San Donà di Piave era destinato ai soldati al fronte.. La Guardia di Finzia ha prelevato 4.800 euro in via di oblazione dai sei componenti del gruppo death metal 1914 giovedì scorso, fermati al confine con l’Austria dopo un concerto a San Donà di Piave. Il gruppo musicale proveniente da Kiev, impegnato in una serie di esibizioni per raccogliere risorse destinate ai soldati impegnati al fronte, si è trovato coinvolto in un procedimento doganale proprio mentre si dirigeva verso Salisburgo per un nuovo appuntamento musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metal ucraini fermati al confine: sequestrati i fondi per il fronte Notizie correlate Il dramma dei bambini ucraini sequestrati dalla RussiaSono stati trovati 45 bambini ucraini che sono stati deportati o trasferiti con la forza da territori occupati in Ucraina alla Russia o in... Fermati sette ucraini in Ungheria. Kiev a Orban: "Banditismo di Stato"Dopo settimane di veti e accuse incrociate, le tensioni tra Ungheria e Ucraina hanno raggiunto un nuovo picco. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Tra palco e realtà | Il caso della band ucraina fermata dalla Gdf con i soldi del tour benefico; Il caso della band ucraina fermata dalla Gdf con i soldi del tour benefico.