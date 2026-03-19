In Medio Oriente, la guerra si approfondisce con un attacco israeliano a un impianto di gas nel sud dell’Iran, provocando tensioni crescenti nella regione. La crisi iraniana rimane al centro delle preoccupazioni, mentre i mercati energetici temono possibili shock a causa delle azioni militari. La situazione si sviluppa in un contesto di alta tensione tra le parti coinvolte.

La partita energetica continua a essere al centro della crisi iraniana. «Israele, spinto dalla rabbia per quanto accaduto in Medio Oriente, ha attaccato violentemente un importante impianto, il giacimento di gas di South Pars in Iran. Una sezione relativamente piccola dell’intero impianto è stata colpita. Gli Stati Uniti non sapevano nulla di questo attacco e il Qatar non è stato in alcun modo coinvolto, né aveva idea che sarebbe accaduto», ha dichiarato, giovedì, Donald Trump su Truth, per poi aggiungere: «Israele non effettuerà ulteriori attacchi contro questo importantissimo e prezioso giacimento di South Pars, a meno che l’Iran non decida imprudentemente di attaccare un Paese innocente, in questo caso il Qatar. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Guerra in Medio Oriente, la posta in gioco: rischio shock per energia e mercati

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