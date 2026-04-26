Il 28 aprile ad Avellino si terrà un dibattito organizzato dall'Associazione Italo Britannica, incentrato sul rapporto tra mente e cervello. L'evento vedrà la partecipazione di esperti provenienti dal mondo scientifico e filosofico, che discuteranno sui temi legati alle differenze e alle relazioni tra le due aree. La discussione si concentrerà su questioni fondamentali riguardanti la natura della coscienza e i processi mentali.

? Cosa sapere L'Associazione Italo Britannica organizza un dibattito tra scienza e filosofia il 28 aprile ad Avellino.. I professori Feoli e Busiello analizzeranno il rapporto tra neuroscienze e coscienza umana al Circolo della Stampa.. Il 28 aprile 2026 alle ore 17:00 il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà un confronto tra scienza e filosofia organizzato dall’Associazione Culturale Italo Britannica per esplorare i misteri della coscienza umana. L’incontro, intitolato L’essenziale è invisibile agli occhi, si prefigge di indagare le radici profonde del pensiero e dell’agire individuale. La discussione metterà a confronto diverse visioni...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mente e cervello: il grande dibattito tra scienza e filosofia

The Top 5 Common Errors in the Science of Consciousness

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