Si è conclusa con successo la 22esima edizione del Memorial Gianni Santi, una manifestazione che ha coinvolto dieci tornei distribuiti in cinque comuni del Lodigiano. La giornata si è svolta tra palestre e impianti sportivi, attirando un numero di partecipanti e pubblico superiore alle edizioni precedenti. L’evento, ormai consolidato, unisce lo sport alla memoria, diventando una tradizione della zona.

Una giornata che è sport, memoria e, ormai, tradizione. Si è svolta ieri la 22esima edizione del Memorial Gianni Santi, andato in scena in cinque comuni del Lodigiano e in nove tra palestre e impianti sportivi, con numeri e partecipazione da record. Trentasette le società che hanno partecipato. La conclusione, nel tardo pomeriggio, al PalaCastellotti, con la consegna dei riconoscimenti al termine di una giornata che ha visto centinaia di ragazze e ragazzi impegnati in dieci tornei diffusi sul territorio. Dal calcio al softball, passando per hockey, pallavolo, baseball, scherma e basket, la manifestazione ha coinvolto Lodi, Lodi Vecchio, Pieve Fissiraga, Corte Palasio e San Martino in Strada, mantenendo una dimensione sovracomunale e una rete ormai consolidata tra società sportive.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Memorial Santi, un successo. Dieci tornei in cinque comuni. A vincere alla fine è lo sport

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Memorial Santi, un successo. Dieci tornei in cinque comuni. A vincere alla fine è lo sportLodi, alla ventiduesima edizione hanno partecipato 37 club, arrivati anche da fuori regione. Sfide a calcio, volley, basket, hockey, baseball, softball e scherma. Premiazioni al Palacastellotti. ilgiorno.it