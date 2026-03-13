Un messaggio shock apparso sui social sotto il profilo di un giornalista del Fatto ha suscitato reazioni. La frase, “Magari l’avessero kirketizzata”, è stata commentata come offensiva nei confronti della premier. Il giornalista ha poi pubblicamente preso le distanze, definendo le parole vergognose e ribadendo che non c’è spazio per l’odio nella sua bacheca.

Un macabro neologismo è stato coniato per augurare alla premier la stessa fine del conservatore americano. Il giornalista: "Ho segnalato i commenti e bloccato gli utenti, prendo totalmente le distanze" “Magari l’avessero kirketizzata”. È il messaggio choc comparso sui social sotto il profilo di Giacomo Salvini, giornalista de Il Fatto Quotidiano, a seguito della presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla maratona per il voto organizzata da Fratelli d’Italia a Milano in vista del referendum. “Ho segnalato i commenti e bloccato gli utenti: parole vergognose da cui prendo totalmente le distanze. Non c'è spazio per l'odio sulla mia bacheca”, ha dichiarato il giornalista quando si è reso conto di quanto accaduto sotto il suo profilo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Magari l’avessero kirketizzata”. Il messaggio choc contro Meloni. Il giornalista del Fatto si dissocia: "Parole vergognose, non c'è spazio per l'odio nella mia bacheca"

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